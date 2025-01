Rat erhöht die Gebühren Schwimmbadbesuch in VG Kirchberg wird teurer 08.01.2025, 11:00 Uhr

i Der VG-Rat Kirchberg hat die Badegebühren ab diesem Jahr erhöht. Auch Besucher des Freibads in Kirchberg (Foto) müssen tiefer in die Tasche greifen. Werner Dupuis

Seit Januar gelten in den Schwimmbädern der Verbandsgemeinde Kirchberg neue Preise, die Tarife wurden um 11 bis 50 Prozent angehoben. Der VG-Rat hat die Beiträge in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Doch es gab auch eine kritische Stimme.

Wer in der Verbandsgemeinde (VG) Kirchberg ins Schwimmbad eintauchen möchte, muss künftig tiefer in die Tasche greifen. Der Rat der Verbandsgemeinde hat in seiner jüngsten Sitzung die Eintrittspreise mit großer Mehrheit zum 1. Januar dieses Jahres erhöht.

