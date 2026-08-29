Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Schwimm noch ein letztes Mal Hilko Röttgers 29.08.2026, 07:30 Uhr

i Letzte Chance für ein Bad unter freiem Himmel: Die Freibadsaison geht langsam zu Ende. Marijan Murat. picture alliance/dpa

Wenn der August in den September übergeht, naht das Ende der Freibadsaison. Das ist bedauerlich. Unser Autor sieht darin aber auch eine Chance.

Ein Eis essen gehen, mit Freunden grillen und natürlich auch der Sprung ins kühle Nass im Freibad: Manche Dinge gehören im Sommer einfach dazu. Immerhin: Zwei dieser drei Dinge habe ich bis Ende August schon geschafft, und beide sogar mehrmals. Wem – im Gegensatz zu mir – auf seiner persönlichen Sommer-To-do-Liste der Freibadbesuch noch fehlt, der muss sich aber langsam ranhalten.







Artikel teilen

Artikel teilen