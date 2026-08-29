Rhein-Hunsrück – Die Kolumne
Schwimm noch ein letztes Mal
Letzte Chance für ein Bad unter freiem Himmel: Die Freibadsaison geht langsam zu Ende.
Letzte Chance für ein Bad unter freiem Himmel: Die Freibadsaison geht langsam zu Ende.
Marijan Murat. picture alliance/dpa

Wenn der August in den September übergeht, naht das Ende der Freibadsaison. Das ist bedauerlich. Unser Autor sieht darin aber auch eine Chance.

Lesezeit 1 Minute
Ein Eis essen gehen, mit Freunden grillen und natürlich auch der Sprung ins kühle Nass im Freibad: Manche Dinge gehören im Sommer einfach dazu. Immerhin: Zwei dieser drei Dinge habe ich bis Ende August schon geschafft, und beide sogar mehrmals. Wem – im Gegensatz zu mir – auf seiner persönlichen Sommer-To-do-Liste der Freibadbesuch noch fehlt, der muss sich aber langsam ranhalten.
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