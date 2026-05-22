Seit Anfang April werden neue Windkraftanlagen mit Schwertransporten über die A61 und die Anschlussstelle Emmelshausen in den Hunsrück befördert. Nach ersten Verzögerungen sollten die Fahrten Mitte Mai eigentlich beendet sein – doch sie dauern an.
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Um zwei neue Windkraftanlagen in den Windpark Dörth zu bringen, laufen auf der A61 in Höhe der Anschlussstelle Emmelshausen seit Anfang April Schwertransporte. Nach ersten Verzögerungen sollten diese Mitte Mai eigentlich beendet sein. Doch es dauert deutlich länger als geplant.