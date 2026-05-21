Fünf Menschen verletzt Schwerer Unfall in der Nacht auf der A61 bei Laudert Hilko Röttgers 21.05.2026, 11:10 Uhr

i Bei einem schweren Unfall auf der A61 bei Laudert sind fünf Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Torsten Weißhaupt/Feuerwehr Pfalzfeld

Zwei Sattelzüge, ein Transporter und ein Pkw – das sind die Beteiligten an einem schweren Unfall auf der A61. Fünf Menschen wurden dabei in der Nacht zum Donnerstag zum Teil schwer verletzt. Rettungs- und Bergungsarbeiten dauerten mehrere Stunden.

Fünf Menschen sind am späten Mittwochabend, 20. Mai, bei einem Unfall auf der A61 bei Laudert zum Teil schwer verletzt worden. Das teilt die Polizei Koblenz mit. Zudem ist bei dem Unfall ein Schaden im oberen fünfstelligen Bereich entstanden.Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen waren zur Unfallzeit gegen 23.







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