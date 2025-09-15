Über eine halbe Million Euro beträgt der Schaden bei einem Unfall am Montagnachmittag auf der A61 bei Stromberg. Ein Sattelzug brannte völlig aus, zahlreiche Hilfskräfte waren im Einsatz. Zum Glück wurde nur eine Person leicht verletzt.

Schwerer Unfall auf der A61 in Richtung Süden: Am Montag verlor ein Lkw-Fahrer gegen 15.20 Uhr zwischen Stromberg und Waldlaubersheim in einer leichten Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Sattelzug berührte einen anderen Sattelzug, der mit einer Panne auf dem Seitenstreifen stand. Dadurch kam das Fahrzeug ins Schleudern und krachte gegen die Leitplanke. Durch den Aufprall geriet der Sattelzug in Brand und brannte völlig aus. Der Fahrer konnte sich leicht verletzt rechtzeitig in Sicherheit bringen. Rund 60 Feuerwehrleute aus umliegenden Wehren löschten die Flammen. Der A61 war in beide Richtungen für circa eineinhalb Stunden voll gesperrt, der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet, entsprechend kam es zu langen Staus. Die Bergungsarbeiten auf der Unfallspur gingen bis in die Abendstunden.

Wie die Autobahnpolizei Gau-Bickelheim auf Nachfrage erklärte, war der verunfallte Sattelzug mit Plastikteilen beladen, der auf dem Seitenstreifen mit landwirtschaftlichen Maschinen. Die Schadenshöhe ist gewaltig: Laut Polizeischätzungen liegt sie zwischen 500.000 und 600.000 Euro.