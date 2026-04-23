Schüler evakuiert
Schwelbrand an Puricelli-Schule in Rheinböllen 
Bei einem Schwelbrand an der Puricelli-Schule in Rheinböllen ist es am Donnerstagmorgen zu einer Rauchentwicklung gekommen. Verl
Bei einem Schwelbrand an der Puricelli-Schule in Rheinböllen ist es am Donnerstagmorgen zu einer Rauchentwicklung gekommen. Verletzt wurde niemand.
Werner Dupuis

Schockmoment am Donnerstagmorgen in Rheinböllen: Hunderte Schüler der Puricelli-Schule mussten das Gebäude verlassen. Der Grund: ein Schwelbrand an einer Heizungsanlage.

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An der Puricelli-Schule in Rheinböllen ist es am Donnerstagmorgen, 23. April, zu einem Schwelbrand gekommen. Die Feuerwehr ist derzeit noch vor Ort. Verletzt wurde niemand.Der Hausmeister hatte die Rauchentwicklung im Keller der Schule bemerkt und Polizei und Feuerwehr informiert, wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Koblenz auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt.

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