Ministerpräsident in Simmern Schweitzer will Ergebnisse statt Überschriften Thomas Torkler 24.02.2026, 16:00 Uhr

i "Ich bin motiviert von der Schuhsohle bis in die Haarspitzen", sagte Alexander Schweitzer, "das will bei mir schon was heißen." Der 2,06 Meter-Mann möchte gern Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz bleiben. Torkler Thomas. Thomas Torkler

Auf seiner Wahlkampftour machte Ministerpräsident Alexander Schweitzer auch Halt in Simmern. Dort sprach er mit Kommunalpolitikern sowie Bürgern. Neben seinem politischen Sachverstand stellte er auch seine gastronomischen Fähigkeiten unter Beweis.

Mit Bürgern ins Gespräch kommen will Ministerpräsident Alexander Schweitzer bei seiner Wahlkampf-Tour durch Rheinland-Pfalz, die am Montagabend auch im Simmerner Schloss Station machte. Und am besten lässt sich das in einer Dorfkneipe realisieren.







