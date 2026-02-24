Auf seiner Wahlkampftour machte Ministerpräsident Alexander Schweitzer auch Halt in Simmern. Dort sprach er mit Kommunalpolitikern sowie Bürgern. Neben seinem politischen Sachverstand stellte er auch seine gastronomischen Fähigkeiten unter Beweis.
Mit Bürgern ins Gespräch kommen will Ministerpräsident Alexander Schweitzer bei seiner Wahlkampf-Tour durch Rheinland-Pfalz, die am Montagabend auch im Simmerner Schloss Station machte. Und am besten lässt sich das in einer Dorfkneipe realisieren.