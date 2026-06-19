Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Schwarz-Rot-Gold so weit das Auge reicht Johannes Kirsch 19.06.2026, 07:30 Uhr

i Manch ein Fußballfan fährt während der Fußball-WM mit der Deutschlandflagge am Auto durch die Gegend. Jan Woitas. picture alliance / dpa

Fußball und Bier – das gehört für viele Fußballfans zusammen. Doch wie wäre es mit Fußball und Wein? Während der Fußball-WM ist die Deutschlandflagge omnipräsent – bald vielleicht auch auf dem Rebensaft.

Selten sieht man im Hunsrück und am Mittelrhein so viele Deutschlandfahnen wie derzeit. Ob in großer Form im Vorgarten oder in kleiner Form am Auto. Auch die Süßwarenindustrie hat plötzlich die Farben Schwarz, Rot und Gold für sich entdeckt. Gummibärchen, Kaugummi oder gar Wassereis gibt es jetzt (wieder) in den deutschen Nationalfarben.







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