Theater in Unzenberg Schwank in drei Akten: „Opa stirbt einfach nicht“ Gisela Wagner 22.01.2025, 12:21 Uhr

Ein ambitionierter Plan, ein dringend benötigtes Grundstück und ein Opa, der einfach nicht das Zeitliche segnen will: Das sind die Zutaten für einen Schwank, den der TV Unzenberg/Heinzenbach aufgeführt hat – sehr zur Freude des Publikums.

Beim TV Unzenberg/Heinzenbach wurde wieder Theater gespielt. An zwei Spieltagen stand der Schwank in drei Akten „Opa stirbt einfach nicht“ von Erich Koch auf dem Programm. Die Turnhalle war auch in diesem Jahr wieder bestens besetzt. Seit 1928 wird in Unzenberg Theater gespielt, damals noch im Saal am Bahnhof.

