Alljährlich, wenn im Spätsommer die ersten Trauben reifen, sehen sich die Winzer mit ungebetenen Gästen konfrontiert, die in den Weinbergen erheblichen Schaden anrichten – so auch am Rande des Hunsrücks und am Mittelrhein.

Da ich aus einem Weinanbaugebiet komme, weiß ich natürlich, dass im Herbst Vögel mit dem sogenannten Starenschreck von den Weintrauben ferngehalten werden sollen. Doch eigentlich wusste ich nicht, wie ein solches Ding funktioniert. Bei einem acht Kilometer langen Spaziergang am Sonntag durch Weinberge habe ich zu spüren bekommen, wie laut diese Schussapparate sind. Ja, ich gebe zu: Ich hatte richtiggehend Respekt vor diesen Gaskanonen, wusste ich doch nicht, wie sie funktionieren. Also habe ich mich belesen.

Der moderne Schutz vor Vogelfraß läuft weitgehend automatisch. Gemarkungsweit werden Schussapparate aufgestellt, die einen lauten Knall verursachen. Die Geräte können mit Acetylen oder mit Propangas betrieben werden. Die Steuerung dieser Böllervorrichtung ist über Funk oder per Zeitschaltuhr möglich, die den erwünschten Knall auslöst. Der Knall der einzelnen Geräte wird in unregelmäßigen Abständen ausgelöst, um eine Gewöhnung der Vögel an den Lärm weitgehend zu verhindern. Sobald der Funksender sein Signal schickt, öffnet sich am Schussapparat ein Ventil, das Gas einströmen lässt. Ein Zündfunke wird ausgelöst, und das Gas explodiert mit einem lauten Knall. Mir war besonders das etwa ein Meter lange rote Rohr unheimlich. Es erinnerte mich an eine Panzerfaust. Meine Frau und ich hielten bei unserer Wanderung jedenfalls stets genügend Abstand.

Kaum vorstellbar heute ist: Bis in die 1980er-Jahre war in zahlreichen Weinbergen im Herbst noch der Wingertsschütz unterwegs. Bewaffnet mit Pfeife, Schreckschusspistole und Raketen drehte er mit einigen Helfern seine Runden durch die Weinberge, um überall dort, wo die Vögel gesichtet wurden, sie mit Lärm zu vertreiben. Bis der Star unter Naturschutz gestellt wurde, wurden die Vögel gelegentlich auch mit Schrot gejagt. Zum Glück sind diese Zeiten vorbei.