Es geht nach Berlin Schulkiosk Boppard erzielt Erfolg bei Engagementpreis 05.11.2025, 18:00 Uhr

i Mit ihrem selbst organisierten Schulkiosk „SnackPoint" schafften es die Schüler der Fritz-Straßmann-Schule in Boppard nun beim Deutschen Engagementpreis in der Kategorie Publikumspreis unter die Top 50. Insgesamt standen 400 Projekte zur Abstimmung. Lara Kempf

Der von Schülern der Fritz-Straßmann-Schule in Boppard organisierte Schulkiosk „SnackPoint“ gewann Anfang 2025 den Jugend-Engagement-Preis des Landes Rheinland-Pfalz. Nun feiert das Projekt beim Deutschen Engagementpreis einen noch größeren Erfolg.

Weil es nach der Corona-Pandemie keinen Schulkiosk mehr gab, organisierten einige Schüler der Fritz-Straßmann-Schule in Boppard 2023 kurzum selbst einen. Für die Idee ihres „SnackPoints“ erhielten sie Anfang des Jahres den Jugend-Engagement-Preis des Landes Rheinland-Pfalz.







