Mit ihrem in Eigeninitiative organisierten Schülerkiosk gewannen einige Schüler der Fritz-Straßmann-Schule in Boppard Anfang des Jahres den Jugend-Engagement-Preis des Landes. Nun könnte das Projekt sogar den Deutschen Engagementpreis bekommen.
Plötzlich kein Schulkiosk mehr – und nun? Wegen der Corona-Pandemie weggefallen, konnten sich die Schüler der Fritz-Straßmann-Schule in Boppard vor Ort nichts mehr zu Essen kaufen. Doch sie entwickelten schnell eine Lösung: Zusammen mit ihrem Schulsozialarbeiter Stephan Pfleger organisierten sie in Eigeninitiative den Schülerkiosk „SnackPoint“.