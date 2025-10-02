Bundesweite Auszeichnung Schülerkiosk aus Boppard für Engagementpreis nominiert 02.10.2025, 15:00 Uhr

i Für ihr ehrenamtliches Engagement bei ihrem Schülerkiosk „SnackPoint"wurden die Schüler der Fritz-Straßmann-Schule in Boppard bereits Anfang 2025 mit dem Jugend-Engagement-Preis des Landes Rheinland-Pfalz geeehrt. Nun sind sie auch für den Deutschen Engagementpreis nominiert. Lara Kempf

Mit ihrem in Eigeninitiative organisierten Schülerkiosk gewannen einige Schüler der Fritz-Straßmann-Schule in Boppard Anfang des Jahres den Jugend-Engagement-Preis des Landes. Nun könnte das Projekt sogar den Deutschen Engagementpreis bekommen.

Plötzlich kein Schulkiosk mehr – und nun? Wegen der Corona-Pandemie weggefallen, konnten sich die Schüler der Fritz-Straßmann-Schule in Boppard vor Ort nichts mehr zu Essen kaufen. Doch sie entwickelten schnell eine Lösung: Zusammen mit ihrem Schulsozialarbeiter Stephan Pfleger organisierten sie in Eigeninitiative den Schülerkiosk „SnackPoint“.







Artikel teilen

Artikel teilen