Junge Leute konnten sich per Kurz-E-Mail bei Wunschunternehmen bewerben Schüler im Blind Date mit möglichem Arbeitgeber: BBS Simmern organisiert Kontaktbörse 14.10.2024, 10:00 Uhr

i Diese jungen Leute haben sich bei der Hahn Automation Group beworben und durften sich dort vorstellen. Foto: Shari Siebert/Hahn Automation Shari Siebert/Hahn Automation. Shari Siebert/Hahn Automation

Hunsrück/Simmern. Im Rahmen des eintägigen Schnupperpraktikums „Blind Date – Mach Dir doch selbst ein Bild!“ sollten junge Menschen und Arbeitgeber der Region die Möglichkeit erhalten, sich auf ehrliche und unkonventionelle Art kennenzulernen. Die Kontaktaufnahme wurde vom Herausgeber der im Hunsrück nicht mehr wegzudenkenden „Wildwuchs“-Karrierefibel, dem Regionalrat Wirtschaft Rhein-Hunsrück (ReWi) unterstützt und koordiniert.

Etwa 40 Unternehmen erklärten in einem ersten Schritt zunächst ihre Teilnahmebereitschaft über einen zentralen Link beim Regionalrat. Das geht aus einem Pressebericht der veranstaltenden BBS Simmern hervor. Anschließend sollten die an einer Ausbildung interessierten Schüler der teilnehmenden weiterführenden Schulen ab Klassenstufe neun über das Event und die einladenden Unternehmen informiert werden und sich mit einer einfachen E-Mail (Name, ...

