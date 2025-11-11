Schüler der IGS Kastellaun finden keine Räume für Feten

Um Geld für die Finanzierung ihres Abiballs zu sammeln, wollen die Schüler des Abiturjahrgangs 2027 der IGS Kastellaun Stufenfeten veranstalten. Doch im Hunsrück fehlt es an geeigneten Räumlichkeiten. Was nun?
Die Schüler der Jahrgangsstufe zwölf der Integrierten Gesamtschule (IGS) Kastellaun sind verzweifelt. Im Frühjahr 2027 machen sie ihr Abitur. Wie und wo die Feier dazu stattfinden wird, ist allerdings noch unklar. Der Grund: Um Geld für die Finanzierung der Feierlichkeiten zu sammeln, suchen sie bereits seit Monaten nach einer geeigneten Location, in der sie Stufenfeten veranstalten können.