Kochbus hält im Hunsrück Schüler aus Rheinböllen lernen, gesund zu kochen 28.02.2025, 11:00 Uhr

i Zusammen mit dem Team des Kochbusses bereiten die Sechstklässler der Puricelli Realschule plus in Rheinböllen eine Pizza zu. Die Zutaten, mit denen sie kochen, sind alle frisch. Lara Kempf

Wie ernährt man sich nachhaltig und gesund? Dieser Frage widmet sich das Team des Kochbusses. Aktuell ist es wieder auf Rheinland-Pfalz-Tour. Auch an der Puricelli Realschule plus in Rheinböllen war es – und die Schüler durften selbst aktiv werden.

Wo kommen unsere Lebensmittel eigentlich her? Und was bedeutet „nachhaltige Ernährung“? Mit diesen und noch weiteren Themen beschäftigt sich das Team des Kochbusses. Die Initiative des Klimaschutzministeriums Rheinland-Pfalz fährt in diesem Jahr wieder durch Rheinland-Pfalz, um den Menschen gesunde und nachhaltige Ernährung näherzubringen.

