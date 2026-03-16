Wer bitterböse Ironie versteht, der ist bei Florian Schroeder goldrichtig. Der Kabarettist aus Lörrach kommt nun nach Emmelshausen ins ZaP. Mit im Gepäck: sein neues Programm „Endlich Glücklich“. Ob er dort wieder gegen die Landbevölkerung wettert?
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Wer einen Podcast mit dem „Hassprediger“ Serdar Somuncu aufnimmt und in seinen Programmen gerne „Veganer verarscht“, der kann durchaus als provokant bezeichnet werden. Florian Schroeder ist Kabarettist, Autor und Speaker. Der 46-Jährige aus Lörrach und Wahl-Berliner kommt nun mit seinem neuen Programm „Endlich Glücklich“ ins ZaP nach Emmelshausen.