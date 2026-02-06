Gesichter des Karnevals Schottin Gemma Stoffel prägt Karneval in Emmelshausen Ulrike Bletzer 06.02.2026, 14:22 Uhr

i Gemma Stoffel ist aus dem närrischen Geschehen in Emmelshausen nicht mehr wegzudenken. Gerlinde Wolf

Bei einem Auslandsaufenthalt in Deutschland wird die gebürtige Schottin Gemma Stoffel erstmals mit dem Karneval konfrontiert. Es ist eine folgenreiche Begegnung. Heute ist Stoffel aus dem närrischen Geschehen in Emmelshausen nicht mehr wegzudenken.

Dass ihr die Liebe zum närrischen Brauchtum in die Wiege gelegt worden sei, kann man nicht gerade behaupten: Gemma Stoffel, geborene Murray, stammt aus Schottland, wo man weit und breit keinen Karneval feiert und vermutlich auch niemals feiern wird.







