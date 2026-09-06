Einsatzreiches Wochenende
Schon wieder mutmaßlicher Gasaustritt in Emmelshausen
Die Feuerwehr der VG Hunsrück-Mittelrhein musste am Wochenende mehrmals nach Emmelshausen ausrücken, weil es hieß: „Mutmaßlicher
Die Feuerwehr der VG Hunsrück-Mittelrhein musste am Wochenende mehrmals nach Emmelshausen ausrücken, weil es hieß: „Mutmaßlicher Gasaustritt.“
Rolf Vennenbernd/dpa

Zwei mutmaßliche Gasaustritte in Emmelshausen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Nachdem am Freitag in der Kreissparkasse nichts festgestellt werden konnte, ging der neueste Einsatz der Feuerwehr in ein Geschäftshaus wenige Hundert Meter entfernt.

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Nach dem Einsatz im Gebäude der Kreissparkasse in Emmelshausen am Freitagmittag musste die Feuerwehr am Samstagnachmittag erneut in die Rhein-Mosel-Straße ausrücken, weil gasähnlicher Geruch gemeldet wurde. Dieses Mal allerdings wenige Hundert Meter entfernt im Keller eines Geschäftshauses, wie die Polizei mitteilt.
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