Stell Dir vor, Du könntest ein Leben retten, aber Du weißt nicht, wie. Klingt komisch, kommt aber wohl leider öfter vor, als man glauben würde. An diesem Samstag soll ein besonderer Tag das Bewusstsein dafür schärfen.

Wer die stabile Seitenlage nur noch aus dem eigenen Schlafzimmer kennt, sollte jetzt gut aufpassen. An diesem Samstag ist nämlich der Internationale Tag der Ersten Hilfe – und die stabile Seitenlage ist einer der Grundpfeiler bei der Erstversorgung. Leider wissen viele Menschen nicht (mehr), wie man einen Verunglückten in die richtige Position bringt, beklagt der Deutsche Verkehrssicherheitsrat. So entstehe eine gefährliche Lücke, die Leben kosten kann.

Besonders deutlich wird das bei der Herzdruckmassage. Sie kann, wenn sie rechtzeitig genug angewendet wird, die Überlebenschance verdoppeln oder gar verdreifachen, wie es auf der Internetseite der Kampagne „Ein Leben retten“ heißt. Denn auch wenn ein Mensch nicht mehr atmet, ist noch Sauerstoff im Blut. Durch rhythmisches Herunterdrücken des Brustbeins zirkuliert das Blut weiter und versorgt die Zellen mit Sauerstoff.

„Staying Alive“ auf dem „Highway to Hell“

100 bis 120 Mal pro Minute soll man druckmassieren. Und weil mit Musik alles leichter geht, hat die Kampagne eine Playlist mit Songs im richtigen Rhythmus zusammengestellt. Manche davon haben sogar passende Titel. „Staying Alive“ von den Bee Gees steht darauf und „We are the Champions“ von Queen. Dass sich auch „Highway to Hell“ von AC/DC auf der Liste findet, hat sicher nichts zu bedeuten.

Jedenfalls: Wer seine Erste-Hilfe-Kenntnisse auffrischen will – was der Deutsche Verkehrssicherheitsrat dringend empfiehlt –, der hat im Rhein-Hunsrück-Kreis jede Menge Möglichkeiten. Allein beim DRK starten bis Ende des Jahres noch ein Dutzend Kurse.