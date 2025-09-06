Bis in die frühen Morgenstunden sind die Einsatzkräfte in der Altstadt in Kirchberg im Einsatz. Am Tag danach berichten Roberto und Conni Iannitelli, wie sie die Brandnacht erlebt haben.

Von außen kaum sichtbar sind die Folgen des Brands im Eiscafé Torino. Allein Schilder mit der Aufschrift „Vorübergehend geschlossen“ weisen darauf hin, dass etwas nicht stimmt in dem beliebten Eiscafé am Marktplatz in Kirchberg. Am Samstagmittag sind Roberto und Conni Iannitelli noch damit beschäftigt, den Schock zu verarbeiten. Glücklicherweise sei nichts weiter Schlimmes passiert, sagt Iannitelli, den alle nur bei seinem Vornamen Roberto nennen. „Wir nehmen das jetzt als Chance“, sagt er. Als Chance, mit renoviertem Inneren neu zu starten. Das aber wohl erst in der kommenden Saison 2026.

i Das historische Fachwerkhaus blieb von außen glücklicherweise weitestgehend unversehrt. Ein überschaubar großer schwarzer Fleck an der Fassade zur Hauptstraße hin deutet auf einen Brand hin. Charlotte Krämer-Schick

Dass das historische Fachwerkhaus äußerlich so unversehrt geblieben ist, sei großes Glück. „Ein Nachbar kam kurz nach Mitternacht nach Hause und wollte draußen noch eine rauchen“, erzählt Roberto. Dieser habe dann einen merkwürdigen Geruch und ein Knistern wahrgenommen, kurze Zeit später habe er schwarzen Rauch bemerkt, der aus Lüftungsklappen quoll. „Die Lüftungen sind noch Überbleibsel aus der Zeit, als im Café noch geraucht wurde“, sagt Roberto. Der Nachbar sei daraufhin losgelaufen und habe an sämtlichen Fenstern und Türen geklopft – und den Notruf abgesetzt. „Er war der Brandmelder“, sagt der Caféinhaber, der auch ihn selbst aus dem Schlaf holte. „Ich bin erst so um 23 Uhr ins Bett gegangen“, erzählt er. Da sei die Putzfrau gerade in dem seiner Wohnung gegenüberliegenden Eiscafé fertig gewesen.

i Schilder weisen darauf hin, dass das Eiscafé "Vorübergehend geschlossen" bleibt. Charlotte Krämer-Schick

„Eine erste Einsatzgruppe war nur wenige Minuten später da“, sagt Roberto. Darunter eine seiner Mitarbeiterinnen. „Sie konnte auch direkt einschätzen, wo sie hinmüssen“, sagt er. Er habe den Wehrleuten dann die Tür aufgeschlossen. „Die Feuerwehr geht von einem technischen Defekt an einem Kühlschrank aus“, berichtet Roberto. Von da aus habe sich dann ein Schwelbrand mit extrem viel Rauch entwickelt. Die Untersuchungen zur Brandursache sind jedoch noch nicht abgeschlossen. „Die Polizei hat das Gebäude um 5 Uhr noch begutachtet“, sagt Roberto. Seither ist es versiegelt.

Wie Wehr- und Einsatzleiter Oliver Socha noch in der Nacht berichtete, sei das Feuer recht schnell gelöscht gewesen. Dabei gingen die Einsatzkräfte sehr behutsam vor, was den Einsatz von Löschmitteln anging, um die historische Bausubstanz möglichst wenig zu schädigen. „Alles an Einrichtung wurde nach draußen gebracht oder aus den Fenstern geworfen“, sagt Roberto. Die Rußschicht aber sei dick, die Branspuren enorm, zumindest im Erdgeschoss. „Oben sieht es wohl noch recht gut aus, da soll es nur verrußt sein“, sagt er. Aber das große Erwachen komme vermutlich erst dann, wenn er und seine Frau das Eiscafé wieder betreten dürften. „Abwarten“, sagt Roberto.

i Die Einrichtungsgegenstände liegen draußen neben der katholischen Kirche St. Michael zur Entsorgung bereit. Charlotte Krämer-Schick

Aufgrund der sehr engen Bebauung in der historischen Altstadt von Kirchberg wurden die Nachbargebäude direkt evakuiert und kontrolliert. „Die Verkleidung der Decke in unserem Erdgeschoss wurde komplett runtergeholt, die Spiegelwand, in der die Eisbecher standen und die an der Wand zum Nachbargebäude stand, wurde mit der Motorsäge zerschnitten“, berichtet Roberto. So hätten die Wehrleute sicherstellen wollen, dass in der Wand keine Glutnester sind und der Brand nicht auf das Nachbargebäude übergeht. Mit Erfolg. „Durch das schnelle Eingreifen der entsendeten Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde Kirchberg, konnte der Ausbruch eines Feuers und somit ein Übergriff auf die unmittelbaren Nachbargebäude verhindert werden“, heißt es am Samstagfrüh in der entsprechenden Polizeimeldung.

Glücklicherweise sei das Fachwerkhaus aktuell auch nicht bewohnt gewesen, ist Roberto froh. „Die ersten 15 Jahre haben wir dort gewohnt“, erzählt seine Frau Conni, mit der Roberto das Eiscafé bereits seit 30 Jahren betreibt. Seither sei dort häufig Saisonpersonal untergebracht. Ursprünglich habe eine Bekannte über das Wochenende dort übernachten wollen. „Die hat aber zum Glück abgesagt“, sagt Roberto.

„Die Blicke durch die Fenster sind schon erschreckend“, sagt er. Die Hauptsache sei aber, dass niemandem etwas passiert ist. „Jetzt nutzen wir die Winterpause, um alles neu zu machen“, ist er zuversichtlich. Währenddessen beobachtet er, wie immer wieder Motorradfahrer, Spaziergänger, Kinder auf Fahrrädern und andere Ausflügler das Eiscafé ansteuern. Die Sonne lacht über dem pittoresken Marktplatz. „Das tut mir leid, aber da können wir jetzt nichts machen“, sagt seine Frau Conni mit Blick auf die „Freunde des eiskalten Genusses“, wie die beiden ihre Kunden gern betiteln.

Bis zum frühen Samstagmorgen waren mehr als 100 Wehrleute aus Kirchberg, Gemünden und Sohren-Büchenbeuren im Einsatz, die Fahrzeuge standen in Kolonne vom Marktplatz bis zur Ampel in der Kappeler Straße. Die Schadenshöhe liege bei 100.000 bis 150.000 Euro, schätzt die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Ebenfalls am Ort waren neben der Polizei und den Feuerwehren auch der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Stefan Bohnenberger sowie Einsatzkräfte des DRK. Auch der Gerätewagen Atemschutz des Rhein-Hunsrück-Kreises unterstütze bei dem nächtlichen Einsatz.