Schnellzuglegende stillt Wasserdurst am Bahnhof in Kaub

i Geduld benötigten Eisenbahnfans, um in Kaub die Dampflok-Königin schlechthin nicht nur bewundern, sondern auch fotografieren zu können. Thomas Torkler

Reichlich Geduld brauchten zahlreiche Eisenbahnfans, die mit Video- und Fotokameras ausgestattet die Ankunft eines Nostalgie-Dampfzuges am Bahnhof Kaub erwartet haben. Angezogen von einem der letzten betriebsfähigen Exemplare einer Schlepptendermaschine der Baureihe 01, der Dampflok-Königin schlechthin, warteten die Schaulustigen am Bahnhof Kaub und auch entlang der Streckenabschnitte davor geduldig auf die Ankunft des Sonderzuges, die schließlich mit mehr als 40 Minuten Verspätung erfolgte.

Der Zug war bereits am frühen Morgen von Mönchengladbach über Krefeld und Duisburg am Rhein entlang unterwegs und passierte dabei auch die Städte Düsseldorf und Köln, Neuwied und Koblenz sowie die Landeshauptstadt Mainz, wo er entlang des Mains schließlich sein Ziel Würzburg erreichte. Am Morgen waren die zehn beige-blauen Reisezugwagen und zwei historische Begleitwaggons von einer historischen E-Lok der Baureihe E-10 („Bügelfalte“) gezogen worden. Auf der Rückreise setzte sich die Dampflok 01-1104 an die Spitze des Sonderzugs und beförderte ihn unter anderem durch das Rheintal, wo neben dem Halt in Kaub zum Auffrischen des Wasservorrats auch ein Stopp in Ehrenbreitstein erfolgte.

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde Loreley versorgte das ölgefeuerte Dampfross in Kaub mit Wasser. Kurz nach 20 Uhr konnte der Zug seine Fahrt fortsetzen. Die schwere Schnellzuglok wiegt 177 Tonnen, erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 140 Kilometer pro Stunde und wurde zum Ende der Dampflokzeit in Deutschland 1974 abgestellt. Anschließend ging sie zunächst nach England, wurde von dort 1996 zurückgekauft und ab 2009 in fast 15 Jahre langer Arbeit wieder betriebsfähig hergerichtet. Seit Juni 2023 erfreut die imposante Maschine bei Sonderfahrten Eisenbahnfreunde in ganz Deutschland.