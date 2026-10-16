Teil der Burgstadt-Geschichte Schlossapotheke Kastellaun hat 100-jährige Tradition Lara Kempf 16.10.2026, 14:00 Uhr

i Julia Berger (links) führt die Schlossapotheke in Kastellaun zusammen mit ihrer Schwester Susanne Berger (rechts). Vor genau zehn Jahren haben die beiden die Apotheke von ihrem Vater Volker Berger (Mitte) übernommen. Lara Kempf

Eine Burg und jede Menge Fachwerkhäuser: In Kastellaun sind beinahe an jeder Ecke Spuren der 800-jährigen Geschichte zu finden. Mitgeprägt hat die Geschichte – zumindest im vergangenen Jahrhundert – auch Familie Berger mit ihrer Schlossapotheke.

Kastellaun feiert in diesem Jahr seine 800-jährige Geschichte. Ein Teil dieser Geschichte ist die Schlossapotheke am Marktplatz. Bereits seit mehr als 100 Jahren ist sie im Besitz der Familie Berger. Wie die Anfänge damals aussahen und was sich im Laufe der Zeit verändert hat, erzählen die beiden Schwestern Julia und Susanne Berger beim Besuch unserer Zeitung.







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