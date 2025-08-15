Die außerordentliche Schönheit des Simmerner Schmuckstücks schlechthin lässt sich derzeit nur erahnen. Das Anfang des 18. Jahrhunderts (1708 bis 1713) erbaute Neue Schloss ähnelt momentan eher einem Kunstwerk des bulgarischen Künstlers Christo, der in Deutschland 1995 durch die Verhüllung des Berliner Reichstagsgebäudes populär geworden ist. Während der Reichstag dereinst in aluminiumbedampftes Polypropylengewebe eingepackt war, ist das Simmerner Schloss lediglich komplett von einer Gerüstschutzplane aus Polyester oder Polyethylen verdeckt, die – wie der Name schon sagt – dem Schutz dient. Der Grund dafür ist ein simpler: Das historische Gebäude wird außen saniert – für mehr als 3 Millionen Euro.

i Auf diesem schon älteren Bild sind sehr schön die kleinen Dachgaupen zu sehen. 64 davon besitzt das Schloss. Sie alle wurden erneuert und erhalten einen neuen Anstrich. Der Ton wird ins Rötliche gehen. Martina Meister

Nach jahrelanger Vorbereitung sind die Arbeiten im Frühjahr 2024 ausgeschrieben worden, Baubeginn war nach dem Maimarkt. Der Maßnahmenkatalog des mit den Planungen beauftragten Architekturbüros Lehners und Barbian aus Saarbrücken enthält folgende Punkte: Rückbau des Wasserbeckens, Sanierung der Brunnenstube, neue Dacheindeckung und Klempnerarbeiten, statische Maßnahmen an der Holzkonstruktion, Gerüstbauarbeiten, Austausch der Fenster, Naturwerksteinarbeiten, Putzausbesserung und Anstrich der Fassade mit Sockelabdichtung sowie die Neugestaltung der Außenanlagen im Bereich des ehemaligen Wasserbeckens. Stadtbürgermeister Andreas Nikolay und die bei der Verbandsgemeindeverwaltung Simmern-Rheinböllen angestellte Ingenieurin Martina Meister betonen während eines Baustellengesprächs, dass sämtliche Maßnahmen mit der Denkmalbehörde abgestimmt sind.

i Die Wasserfläche auf der Nordwestseite des Schlossplatzes ist mittlerweile verschwunden. Hier soll eine Wasserfontänenreihe installiert werden - wie auf der Südwestseite auch. Martina Meister

Die Wasserfläche auf der Nordseite ist mittlerweile verschwunden – zurückgebaut sagt man –, sämtliche Fenster, insgesamt 86, sind ausgetauscht worden. Der Sandstein, aus dem das Schloss zum Teil besteht, ist behutsam gereinigt worden – nicht etwa per Sandstrahlmethode, sondern per Wasserstrahl. „Das anfallende Wasser ist sogar aufgefangen und speziell entsorgt worden“, erklärt Ingenieurin Meister. Defekte Sandsteinflächen mussten abgeschlagen, erneuert und an die Bestandsflächen angepasst werden. Auch hier hat die Denkmalpflege das Sagen, bestimmt das Material, das verwendet werden muss. Der gesamte Bau wird mit einer dünnen Putzlage überzogen, sodass die ausgebesserten Stellen nicht zu erkennen sind. Später erfolgt noch ein heller Anstrich. Fenster- und Türumrandungen, Friese, Sockel und die Gauben erhalten einheitlich einen rötlichen Ton, der somit freundlicher wirkt als das Braun zuvor.

i Stadtbürgermeister Andreas Nikolay prüft die Beschaffenheit des Sandsteins. Mit der Farbgebung, einem Rotton, ist er sehr zufrieden. Andreas Nitsch

Bei jeder Maßnahme steckt der Teufel im Detail. Beim Austausch der Fenster etwa geht es weniger um den energetischen Faktor. Vielmehr gilt es, eine Balance zwischen historischer Erhaltung und modernen Anforderungen zu finden. So dürfe der sogenannte U-Wert – das ist der Wärmedurchgangskoeffizient, der angibt, wie gut die Wärmedämmung eines Bauteils ist – der Fenster nicht besser oder schlechter sein als in diesem Fall das umgebende Mauerwerk, erläutert Martina Meister. Auch die Sprossenteilung und die Profilierung der Hölzer sind genau vorgeschrieben. Die Ingenieurin hat mit diesen Vorgaben keine Probleme. „Ich bin ein Altbaufreak“, sagt sie. Alles in allem gelte die Maxime: Das Schloss soll bei der Sanierung nichts von seiner Ursprünglichkeit verlieren.

i In diesem Seitenflügel befindet sich unter anderem die Küche. An der Rückseite (hier links im Bild) ist ein barrierefreier Eingang geplant - wie für den anderen Seitenflügel auch. Andreas Nitsch

Dieser Leitspruch wird auch beim Dach beherzigt. Zahlreiche Hölzer – viele waren faul – mussten ausgewechselt werden. Dachdecker, Zimmerer und Statiker müssen hier eng zusammenarbeiten. Neue Dachrinnen wurden montiert, das Schloss erhielt eine altdeutsche Deckung. Das ist eine traditionelle, jahrhundertealte Dachdeckungsmethode, die als eine der anspruchsvollsten Arten der Schieferdeckung gilt. „Das kann nicht jeder“, sagt Stadtbürgermeister Nikolay anerkennend. In diesem Zuge seien auch die 64 kleinen Gaupen des Schlosses erneuert und „sanft mit Schiefer in einer fließenden Bewegung eingebunden“ worden.

i Eine große Bautafel zeigt, wie das Schloss aussehen wird. Allerdings stimme die Farbgebung nicht, monierte Stadtbürgermeister Andreas Nikolay. Andreas Nitsch

Was steht außerdem noch an? Rund um das Schloss muss ein etwa 60 Zentimeter tiefer Graben gezogen werden, um das Gebäude gegen Feuchtigkeit und Nässe abdichten zu können. Auf der Rückseite entstehen zudem an der linken und der rechten Seite zwei barrierefreie Eingänge. „Zwei, um den symmetrischen Aspekt zu wahren“, erklärt Nikolay. Zudem soll auf der Vorderseite Ersatz für die einstige Wasserfläche geschaffen werden – in Form von zwei Fontänenreihen vor dem rechten und auch vor dem linken Flügel. Unklar ist noch, ob sich beide Fontänen auch realisieren lassen. Vier Zisternen mit einem Fassungsvermögen von jeweils 8000 Litern werden außerdem installiert. Mit dem aufgefangenen Wasser können unter anderem die Grünanlagen in der Stadt bewässert werden. Familien mit Kindern werden sich über die neue Spielfläche im nördlichen Bereich freuen. Dort soll auch ein neuer Baum gepflanzt werden – besonders im Sommer als Schattenspender ist dieser sicherlich sehr willkommen.

i Momentan stehen hier auf der Nordseite noch ein riesiger Kran und zahlreiche Baumaterialien. Schon in Kürze soll dort eine Spielfläche für Kinder entstehen - mit Sitzgelegenheiten für die Eltern. Andreas Nitsch

Ursprünglich sollten die Arbeiten bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. „Aber das klappt wohl nicht“, sagt Martina Meister. Irgendwie verzögere sich immer irgendwo etwas. Sie rechnet mit einem Ende der Bauzeit im Frühjahr. Die Zeit drängt auf jeden Fall, denn das Förderprogramm „Lebendige Zentren“, mit dem Stadt- und Ortsteilzentren attraktiver und zu identitätsstiftenden Standorten für Wohnen, Arbeiten, Wirtschaft und Kultur weiterentwickelt werden sollen, läuft nächstes Jahr aus. 70 Prozent der förderfähigen Kosten werden aus diesem Programm beglichen. Nun hoffen nicht nur Stadtbürgermeister Nikolay und Ingenieurin Meister, dass das Schloss bald schon seine Hüllen fallen lässt und die außerordentliche Schönheit des historischen Gebäudes für alle wieder sichtbar sein wird.