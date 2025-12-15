Frischer Wind in St. Goar Schloss Rheinfels: Benjamin Metzger ist neuer Direktor Lara Kempf 15.12.2025, 18:00 Uhr

i Benjamin Metzger ist seit Anfang November der neue Direktor des Hotels Schloss Rheinfels in St. Goar. Lara Kempf

Ein Jahr hatte das Hotel Schloss Rheinfels in St. Goar keinen Direktor. Seit Anfang November ist Benjamin Metzger der neue Leiter des Hauses. Was den gebürtigen Schwaben an den Mittelrhein treibt und welche Projekte er künftig gerne umsetzen möchte.

Das Hotel Schloss Rheinfels in St. Goar hat ein neues Gesicht: Benjamin Metzger ist der neue Direktor des Hauses. Nach rund einem Jahr ohne Leitung hat der 40-Jährige das Amt Anfang November übernommen. Erfahrungen hat er bereits in der ganzen Welt gesammelt.







