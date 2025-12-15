Schloss Rheinfels: Benjamin Metzger ist neuer Direktor

Ein Jahr hatte das Hotel Schloss Rheinfels in St. Goar keinen Direktor. Seit Anfang November ist Benjamin Metzger der neue Leiter des Hauses. Was den gebürtigen Schwaben an den Mittelrhein treibt und welche Projekte er künftig gerne umsetzen möchte.
Lesezeit 4 Minuten
Das Hotel Schloss Rheinfels in St. Goar hat ein neues Gesicht: Benjamin Metzger ist der neue Direktor des Hauses. Nach rund einem Jahr ohne Leitung hat der 40-Jährige das Amt Anfang November übernommen. Erfahrungen hat er bereits in der ganzen Welt gesammelt.