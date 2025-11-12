Brief zu Heilig Geist Boppard Schließung statt Zukunft: GKM soll Konzept erarbeiten 12.11.2025, 21:00 Uhr

i "Wir sind heimatnah und immer für euch da!" Mit diesem Transparent setzen die Mitarbeiter des Heilig Geist Boppard ein Zeichen für die Stärken ihres Teams und ihres Krankenhauses. In einem Schreiben an sie spricht die GKM-Geschäftsführung nun erstmals offen von einem Schließungskonzept. Philipp Lauer

In einem Schreiben an die Mitarbeiter spricht das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) erstmals offen von einem Schließungskonzept für sein Krankenhaus in Boppard. Das soll „zügig“ erarbeitet werden, sollten keine „finanziellen Zusagen kommen“.

Drüber steht: „Zukunftssicherung Heilig Geist Boppard“, drin steht: „Schließungskonzept“. Nach Ablauf der Frist am Montag, 10. November, die das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) dem Rhein-Hunsrück-Kreis für eine Rückmeldung setzte, hat sich das GKM am Mittwoch in einem Schreiben an seine Mitarbeiter gewandt.







