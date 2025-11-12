Schließung statt Zukunft: GKM soll Konzept erarbeiten

In einem Schreiben an die Mitarbeiter spricht das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) erstmals offen von einem Schließungskonzept für sein Krankenhaus in Boppard. Das soll „zügig“ erarbeitet werden, sollten keine „finanziellen Zusagen kommen“.
Drüber steht: „Zukunftssicherung Heilig Geist Boppard“, drin steht: „Schließungskonzept“. Nach Ablauf der Frist am Montag, 10. November, die das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) dem Rhein-Hunsrück-Kreis für eine Rückmeldung setzte, hat sich das GKM am Mittwoch in einem Schreiben an seine Mitarbeiter gewandt.