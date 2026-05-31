Drei Verletzte im Krankenhaus Schlägerei in Rheinböllen: 20 Personen beteiligt Johannes Kirsch 31.05.2026, 16:45 Uhr

i Zwei rivalisierende Gruppen lieferten sich am Samstagabend in einem Rheinböllener Wohngebiet eine Schlägerei. Gegen 21 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Polizei ein, die die Auseinandersetzung schließlich auflöste (Symbolbild). Marijan Murat/dpa/picture alliance

Ein Aufeinandertreffen zweier rivalisierender Gruppen in einem Rheinböllener Wohngebiet eskaliert. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Was bisher bekannt ist.

Rund 20 Personen waren am Samstagabend, 30. Mai, in eine Schlägerei in einem Rheinböllener Wohngebiet verwickelt. „Nach ersten Erkenntnissen eskalierte ein Streit zweier rivalisierender Gruppen, die wohl seit längerer Zeit im Konflikt standen“, schildert ein Sprecher der Polizeiinspektion Simmern unserer Zeitung am Sonntagnachmittag.







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