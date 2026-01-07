Rhein-Hunsrück – die Kolumne Schinderhannes oder lieber das Zement-Gretchen? Andreas Nitsch 07.01.2026, 07:30 Uhr

i Ein Denkmal wurde bereits in Erinnerung an Schinderhannes in Simmern aufgestellt. Wird der Räuberhauptmann bald schon zur Ampelfigur befördert? Warum eigentlich nicht? Andreas Nitsch

Ernie und Bert regeln künftig den Verkehr in Hamburg: An zwei Ampeln zeigen die „Sesamstraße“-Stars, wann Fußgänger gehen dürfen oder stehen bleiben müssen. Was bedeutet das für den Hunsrück?

Haben Sie es mitbekommen? Die beiden Vorzeigefiguren aus der „Sesamstraße“, Ernie und Bert, steigen in Hamburg zu Ampelmännchen auf. Pah, was die Hamburger können, können wir Hunsrücker doch schon lange, oder etwa nicht? Ich werde Simmerns Stadtbürgermeister Andreas Nikolay fragen, ob er nicht einen Vorstoß wagen möchte, um den Räuberhauptmann Schinderhannes und sein Julchen als Ampeldarsteller in der Kreisstadt Simmern zu etablieren.







Artikel teilen

Artikel teilen