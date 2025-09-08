Das erste Septemberwochenende forderte sämtliche Feuerwehren im Rhein-Hunsrück-Kreis. Nicht nur das Eiscafé in Kirchberg und ein Anhänger in Emmelshausen mussten gelöscht werden, auch eine Scheune in Neuerkirch stand am Samstag in Flammen.

Es war kurz nach 23 Uhr, als die Feuerwehr am Samstag, 6. September, zu einem Brand eines Traktors in einer Scheune in Neuerkirch alarmiert wurde. „Bei einer solchen Alarmierung ist klar, dass es nicht nur beim Brand des Traktors bleibt“, berichtet Andreas Roth, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen und Einsatzleiter am Samstag. Mit dieser Einschätzung sollte er recht behalten: „Beim Eintreffen stand das Gebäude in Vollbrand“, sagt er.

Als erste Maßnahme haben die Wehren eine sogenannte Riegelstellung aufgebaut. „Sie dient zum Schutz der Nachbarbebauung“, erklärt Roth. Das sei den Einsatzkräften geglückt, sie konnten das Feuer auf die Scheune begrenzen. Allerdings sei der Einsatz recht aufwendig gewesen, denn es galt, brennendes Stroh aus dem Gebäude zu holen. „In der Scheune lagerten Quaderballen“, sagt Roth. Um diese endgültig zu löschen, mussten sie aus der Scheune geholt und auf einer angrenzenden Wiese auseinandergezogen werden. „Das hat den Einsatz sehr in die Länge gezogen“, sagt er.

i Das Stroh wurde auf einer angrenzenden Wiese auseinandergezogen und dort endgültig gelöscht. Feuerwehr Simmern/Andreas Roth

Dabei hatten die Einsatzkräfte eine eher ungewöhnliche und obendrein sehr erfreuliche Unterstützung, wie Roth berichtet. „Die Firma Remondis aus Wüschheim hat uns einen Bagger mit langem Greifarm zur Verfügung gestellt“, sagt er. Damit konnte das Stroh recht unkompliziert auseinandergezogen werden.

Die circa 100 Einsatzkräfte waren bis zum frühen Sonntagmorgen beschäftigt, der Einsatz endete erst gegen 7 Uhr. Ausgerückt waren zunächst Wehrleute aus Simmern, Neuerkirch-Külz, Kümbdchen-Keidelheim und Laubach, später holte Roth Kollegen aus Klosterkumbd und Alterkülz dazu. Außerdem alarmierte er aus der Reserve Atemschutzgeräteträger aus Erbach, Mutterschied, Wahlbach und Oppertshausen – auch aus Übungszwecken, sagt er. Am Ort waren außerdem der Gerätewagen Atemschutz des Rhein-Hunsrück-Kreises, die Schnelleinsatzgruppe (SEG) Verpflegung der Malteser, die SEG Sanitätsdienst und die Polizei. Die genaue Brandursache ist noch nicht geklärt.