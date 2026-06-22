Abriss ehemaliger Buchhandlung Schäfer kommt: Noch eine Bäckerei für Emmelshausen Tobias Lui 22.06.2026, 12:00 Uhr

i Mehr als sieben Jahrzehnte lang gab es in diesem Gebäude in der Rhein-Mosel-Straße Emmelshausen ein Geschäft für Schreibwaren und eine Buchhandlung. Darauf folgte für kurze Dauer ein Wohnkaufhaus. Nun ist das Gebäude zum Abriss eingerüstet. Philipp Lauer

Ein großes Gerüst umrahmt das Gebäude in der Rhein-Mosel-Straße 65 in Emmelshausen, in dem sich jahrzehntelang die Buchhandlung Wagner befand. Dort entsteht ein Neubau mit Bäckerei und Café. Doch braucht die Stadt überhaupt ein weiteres Backangebot?

Zwar „nur“ knapp 5000 Einwohner, aber Emmelshausen ist trotzdem Spitzenreiter im gesamten Kreis: Eine aktuelle Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) hat die Daseinsvorsorge in über 10.800 Städten und Gemeinden in Deutschland untersucht. Bewertet wurden unter anderem die Bereiche Bildung, Gesundheit, Mobilität, Digitalisierung und Freizeit.







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