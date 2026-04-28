In der Nacht zum 18. April steht eine Doppelhaushälfte in der Simmerner Innenstadt in Flammen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Unsere Zeitung hat den aktuellen Stand angefragt.
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Der Brand einer leer stehenden Doppelhaushälfte in der Bingener Straße in Simmern ist nach ersten Ermittlungen der Polizei im Innern des Gebäudes ausgebrochen. Das teilt die Polizei auf Anfrage unserer Zeitung mit. Genaue Angaben zur Brandursache könne die Polizei derzeit aber noch nicht machen, heißt es weiter.