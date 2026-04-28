Nach Band in Simmern
Schaden im mittleren sechsstelligen Eurobereich 
Bei einem Brand in einer leer stehenden Doppelhaushälfte in der Bingener Straße in Simmern ist ein Schaden im mittleren sechsste
Bei einem Brand in einer leer stehenden Doppelhaushälfte in der Bingener Straße in Simmern ist ein Schaden im mittleren sechsstelligen Eurobereich entstanden.
Philipp Lauer

In der Nacht zum 18. April steht eine Doppelhaushälfte in der Simmerner Innenstadt in Flammen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Unsere Zeitung hat den aktuellen Stand angefragt.

Lesezeit 1 Minute
Der Brand einer leer stehenden Doppelhaushälfte in der Bingener Straße in Simmern ist nach ersten Ermittlungen der Polizei im Innern des Gebäudes ausgebrochen. Das teilt die Polizei auf Anfrage unserer Zeitung mit. Genaue Angaben zur Brandursache könne die Polizei derzeit aber noch nicht machen, heißt es weiter.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren