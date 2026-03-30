Rat stimmt Haushaltsplan zu Sankt Goar setzt für Buga auf Millioneninvestitionen Annalena Bischoff 30.03.2026, 10:00 Uhr

i Der Stadtrat Sankt Goar tagte am Montag, 23. März, wieder in der Rheinfelshalle in Sankt Goar. Annalena Bischoff

Sanierung der Burg Rheinfels, Umgestaltung des Rheinvorlands, Ausbau der Infrastruktur: St. Goar gibt Millionen aus und verschuldet sich dafür. Das sorgt für Kritik aus der Opposition im Stadtrat.

Millioneninvestitionen, neue Schulden – und Kritik aus der Opposition: Der Stadtrat St. Goar hat den Haushalt 2026 beschlossen und setzt dabei vor allem auf Projekte im Vorfeld der Bundesgartenschau 2029. Die Stadt plant Investitionen von rund 4,9 Millionen Euro und nimmt dafür Kredite in Höhe von voraussichtlich 950.







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