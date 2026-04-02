Hohe Summe für Kita-Neubau
Sankt Goar investiert weiter in Kinder und Familien
3500 Euro sieht Sankt Goar in ihrem Haushalt für neue Spielgeräte auf städtischen Spielplätzen vor. Hier im Bild: Der beliebte W
3500 Euro sieht Sankt Goar in ihrem Haushalt für neue Spielgeräte auf städtischen Spielplätzen vor. Hier im Bild: Der beliebte Welterbespielplatz.
Philipp Lauer

Sankt Goar investiert auch 2026 in Kinder, Betreuung und Bildung. Im kürzlich beschlossenen Haushaltsplan verliert die Stadt ihre sozialen Ziele nicht aus dem Blick.

Lesezeit 2 Minuten
Mehr als 1,5 Millionen Euro investiert die Stadt Sankt Goar in diesem Jahr in die Sanierung der Burg Rheinfels – gerade mit Blick auf die Buga 2029. Trotz dieses Großprojekts verliert die Stadt andere Ziele nicht aus den Augen. In seiner Haushaltsrede betonte Stadtbürgermeister Falko Hönisch, dass ein „besonderer Schwerpunkt“ auf Kindern, Jugendlichen und Familien liege.

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Rhein-Hunsrück-ZeitungFinanzen

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