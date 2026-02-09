Wahrzeichen in Stadtbesitz Sanierung Wasserturm Kirchberg soll im Frühjahr starten Annalena Bischoff 09.02.2026, 12:00 Uhr

i Der Wasserturm ist das Wahrzeichen der Stadt Kirchberg im Hunsrück. Seit 2025 ist er wieder im Besitz der Stadt. Andreas Nitsch

Nach dem Rückkauf des Industriedenkmals will Kirchberg seinen Wasserturm wieder herrichten. Noch in diesem Jahr soll die aufwendige Sanierung starten – mit neuem Anstrich, Arbeiten an der Fassade und einer Erneuerung des Anbaus.

100.000 Euro hat es die Stadt Kirchberg gekostet, eines ihrer historischen Wahrzeichen wieder zurückzukaufen. Der 27. Mai 2025 markierte dabei einen historischen Moment für Bürgermeister Werner Wöllstein: Seit diesem Tag befindet sich der Wasserturm wieder im Besitz der Stadt.







