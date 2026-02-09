Nach dem Rückkauf des Industriedenkmals will Kirchberg seinen Wasserturm wieder herrichten. Noch in diesem Jahr soll die aufwendige Sanierung starten – mit neuem Anstrich, Arbeiten an der Fassade und einer Erneuerung des Anbaus.
100.000 Euro hat es die Stadt Kirchberg gekostet, eines ihrer historischen Wahrzeichen wieder zurückzukaufen. Der 27. Mai 2025 markierte dabei einen historischen Moment für Bürgermeister Werner Wöllstein: Seit diesem Tag befindet sich der Wasserturm wieder im Besitz der Stadt.