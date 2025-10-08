Rat widersetzt sich Empfehlung Sanierung Soonwaldschule: Simmern-Rheinböllen stimmt zu 08.10.2025, 12:00 Uhr

i Die Verbandsgemeinde (VG) Kirchberg will die Sonnwaldschule in Gemünden energetisch sanieren. Dazu brauchte es auch die Zustimmung der Nachbar-VG, denn seit einigen Jahren besuchen auch Kinder aus der VG Simmern-Rheinböllen die Grundschule. Charlotte Krämer-Schick

Bei einer Enthaltung hat sich der Rat der Verbandsgemeinde (VG) Simmern-Rheinböllen mehrheitlich dafür ausgesprochen, der Sanierung der Soonwaldschule Gemünden zuzustimmen und sich anteilig an den Kosten zu beteiligen. Wie Bürgermeister Michael Boos in der jüngsten Sitzung mitteilte, rechne die VG Kirchberg, die Träger der Grundschule ist, mit Kosten in Höhe von 2,7 Millionen Euro.







