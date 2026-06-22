Kein Betrieb im August Sanierung der Hunsrückquerbahn dauert länger Lara Kempf 22.06.2026, 14:00 Uhr

i Bis auf den Schienen der Hunsrückquerbahn Züge rollen wird es voraussichtlich weitere drei Monate dauern. Julian Stratenschulte/dpa. picture alliance/dpa

Fahrende Züge auf der Strecke der Hunsrückquerbahn sind auch weiterhin nur eine Wunschvorstellung. Nach einer mehrmonatigen Verzögerung sollte es in wenigen Wochen eigentlich soweit sein. Doch es ist nach wie vor Geduld gefragt.

Die Sanierungsgeschichte der Hunsrückquerbahn hat noch kein Ende. Eigentlich sollte die Strecke nach einer fast zweijährigen Sanierung Anfang August endlich wieder freigegeben sein. Doch die Inbetriebnahme verzögert sich weiter.Rückblick: Die Sanierung, die seit Ende 2024 stattfindet, begleiteten zahlreiche Diskussionen über die zugelassene Höchstgeschwindigkeit sowie die Frage nach Personenverkehr.







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