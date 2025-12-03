Jahrelanges Engagement für SPD Sandra Porz zieht sich aus Politik in Boppard zurück Philipp Lauer 03.12.2025, 12:00 Uhr

i 2014 wurde Sandra Porz zur Orstvorsteherin in Boppard-Udenhausen gewählt. Philipp Lauer

Nach jahrelangem ehrenamtlichen Engagement zieht sich Sandra Porz aus der Politik zurück und legt auch ihr Amt als Ortsvorsteherin in Udenhausen nieder. Der Stadtrat Boppard verabschiedete sie, sie richtete einige Worte an die Ratskollegen.

Sandra Porz zieht sich aus der Kommunalpolitik zurück. Sie war zuletzt Vorsitzende der SPD-Fraktion im Rat und legt auch ihr Amt als Ortsvorsteherin in Udenhausen nieder.„Ich habe mich aus persönlichen Gründen entschieden, alle politischen Ämter niederzulegen“, sagte Porz ihren Stadtratskollegen.







