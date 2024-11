Konzertante Lesung des Briefwechsels zwischen Paul Celan und Ilana Shmueli in St. Goar „Sag, dass Jerusalem ist“ lautet der Titel einer Lesung in St. Goar: Musikakademie bietet neues Format an 30.10.2024, 16:49 Uhr

i Was im Sendesaal des WDR Premiere hatte, ist bald auch in St. Goar zu erleben: eine konzertante Lesung über die Wiederbegegnung des jüdischen Dichters Paul Celan und Ilana Shmueli in Czernowice. Igor Turin

St. Goar. Mit der konzertanten Lesung „Sag, dass Jerusalem ist“ am Sonntag, 3. November, um 17 Uhr im Glasfoyer der Rheinfelshalle in St. Goar bietet die Internationale Musikakademie Sankt Goar ein neues Format in seinen verschiedenen Veranstaltungsreihen. Der Briefwechsel zwischen dem Dichter Paul Celan und seiner Jugendfreundin Ilana Shmueli gehört sicher zu den bedeutendsten und berührendsten in der gesamten Celan-Korrespondenz.

Sie kannten sich schon aus den Jugendzeiten in Czernowitz. Getroffen hatten sich die beiden danach aber erst wieder 1965 in Paris. Ihre Briefe sind ein beeindruckendes Dokument einer gegenseitigen Liebe, geprägt von Zuneigung und Vertrauen. Noch einmal treffen sich die beiden in Israel.

