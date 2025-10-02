Wat sull äich saan? Alsmo muss ma doch ganz scheen uffbasse, wat ma de liewe lange Daach so verziehlt. Säit Menschegedenke is dä Michelsmaad jo am erschte Dunnerschdaach im Oktower, gelle? Jo? Dät äich aach saan. Stimmt awa nit!
Lesezeit 1 Minute
Wenn am Mittwuch die Kinnascha ganz stolz mit ihre Laterne dorch Kerbrich tappe, spätestens dann is jedem klar: Et is wiere Michelsmaad aangesaat. Un wäil Kerbrich do jo eigentlich imma Kerbricher Wedda hot, fille sich die Gasse am Dunnerschdaach doch imma recht schnell.