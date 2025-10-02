Rhein-Hunsrück – die Kolumne
Säit Menschegedenke am erschte Dunnerschdaach? Nix do!
Ball hunnert Johr is die List alt. Un wat siehste do? 1909 war de Michelsmaad am vierzähnte Oktower - un en Zuuch is aach gefahr!
Repro Hans Dunger

Wat sull äich saan? Alsmo muss ma doch ganz scheen uffbasse, wat ma de liewe lange Daach so verziehlt. Säit Menschegedenke is dä Michelsmaad jo am erschte Dunnerschdaach im Oktower, gelle? Jo? Dät äich aach saan. Stimmt awa nit!

Wenn am Mittwuch die Kinnascha ganz stolz mit ihre Laterne dorch Kerbrich tappe, spätestens dann is jedem klar: Et is wiere Michelsmaad aangesaat. Un wäil Kerbrich do jo eigentlich imma Kerbricher Wedda hot, fille sich die Gasse am Dunnerschdaach doch imma recht schnell.

