Patienten, die nicht nur auf konventionelle Therapien setzen, müssen zukünftig tiefer in die Tasche greifen. Für Ärztin Sabine Fischer mit Praxis in Kirchberg zeigt das: Diese Medizin erfährt nach wie vor Ablehnung. Doch das will sie ändern.
Lesezeit 3 Minuten
Das Gesetz zur Stabilisierung der Beitragssätze in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) – kurz: die Gesundheitsreform – bedeutet für viele Patienten ab 2027 höhere Kosten. Vor allem dann, wenn sie auch mal über den Tellerrand der „konventionellen“ Medizin schauen wollen.