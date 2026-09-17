Kirchberger Ärztin übt Kritik
Sabine Fischer: Streichung von Therapien ist Katastrophe
Sabine Fischer arbeitet in ihrer Praxis in Kirchberg integrativ. Das heißt, sie nutzt nicht allein die konventionelle Medizin. U
Sabine Fischer arbeitet in ihrer Praxis in Kirchberg integrativ. Das heißt, sie nutzt nicht allein die konventionelle Medizin. Um sich für diesen Ansatz einzusetzen, steht sie nun zur Wahl bei der Vertreterversammlung der Landesärztekammer.
Charlotte Krämer-Schick

Patienten, die nicht nur auf konventionelle Therapien setzen, müssen zukünftig tiefer in die Tasche greifen. Für Ärztin Sabine Fischer mit Praxis in Kirchberg zeigt das: Diese Medizin erfährt nach wie vor Ablehnung. Doch das will sie ändern.

Lesezeit 3 Minuten
Das Gesetz zur Stabilisierung der Beitragssätze in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) – kurz: die Gesundheitsreform – bedeutet für viele Patienten ab 2027 höhere Kosten. Vor allem dann, wenn sie auch mal über den Tellerrand der „konventionellen“ Medizin schauen wollen.
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