Party in Mastershausen RZ-Narrentreffen feiert den rheinischen Karneval 02.03.2025, 12:23 Uhr

i Eine Halle voller feierfreudiger Karnevalisten: Die Stimmung beim großen RZ-Narrentreffen hätte besser nicht sein können. Dupuis Werner. Werner Dupuis

Die Rhein-Zeitung hatte eingeladen, und die Narren waren gekommen: In Mastershausen ist das große RZ-Narrentreffen über die Bühne gegangen. Der Abend wurde zu einem Fest des Karnevals, das noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Akrobatische Tanzdarbietungen mit ausgefeilten Choreografien, mitreißende Musik und ausgelassene Stimmung im Saal: Beim großen RZ-Narrentreffen, das unsere Zeitung am Freitagabend in Kooperation mit den Rheinischen Karnevalskorporationen (RKK) und mit Unterstützung des MKV Kälwerkäpp in Mastershausen veranstaltet hat, blieben keine karnevalistischen Wünsche offen.

