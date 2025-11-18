Gesundheitsminister lädt ein Runder Tisch zum Heilig Geist Krankenhaus: Wer kommt? 18.11.2025, 18:29 Uhr

i Das Krankenhaus Heilig Geist in Boppard. Philipp Lauer

Weil die Schließung des GKM-Krankenhauses in Boppard im Raum steht, hat Gesundheitsminister Clemens Hoch die Akteure zum runden Tisch gebeten. Wir haben die geladenen Herren gefragt, ob sie den Termin wahrnehmen.

Nach den Beschlüssen des Stadtrats Koblenz und des Kreistags Mayen-Koblenz zur Schließung des GKM-Krankenhauses Heilig Geist in Boppard, schaltete sich am Montag Gesundheitsminister Clemens Hoch ein. In einem Schreiben kritisierte er deutlich, dass die Vertreter der Kommunen keine einvernehmliche Lösung in der Sache finden.







