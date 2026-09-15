Koffer voller Rauschgift Ruheständler kauft Drogen im großen Stil Christine Jäckel 15.09.2026, 13:20 Uhr

i 276 Gramm Kokain und rund 80 Gramm Heroin hatte ein 73-Jährger Anfang des Jahres bei sich, als er sich bei der Polizei meldete. Derzeit läuft der Prozess gegen den Mann aus der VG Simmern-Rheinböllen. Christian Charisius/dpa

276 Gramm Kokain und rund 80 Gramm Heroin hatte ein 73-Jährger Anfang des Jahres bei sich, als er sich bei der Polizei meldete. Derzeit läuft der Prozess gegen den Mann aus der VG Simmern-Rheinböllen vor dem Landgericht Bad Kreuznach.

Mit einer kruden Geschichte von einer Bedrohung und einem Koffer, in dem sich Kokain, Heroin und etwas Gold befanden, meldete sich ein 73-Jähriger aus der VG Simmern-Rheinböllen, der mit einem Taxi zum Flughafen Hahn gefahren war, am 15. März bei der Polizei.







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