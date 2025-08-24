Der historische Backes im Hunsrückdorf Roth hat eine bewegte Geschichte. 2023 brachte die Gemeinde die Sanierung des Backhauses auf den Weg, das seit mehr als 200 Jahren das Ortsbild prägt. Nun feierte die Gemeinde Einweihung.

R oth hat sich sein Herzstück zurückgeholt. Am vergangenen Freitag, feierte die Gemeinde den Abschluss der Sanierung des historischen Backhauses – oder wie man hier einfach sagt: des Backes. Dieses Projekt war mehr als Bauarbeiten, es war ein Stück Identitätspflege und ist nun ein Zeichen dafür, wie ein Dorf gemeinsam seine Geschichte in die Zukunft tragen kann.

Das alte Backhaus prägt seit über 200 Jahren das Ortsbild. Anfang des 19. Jahrhunderts erbaut, war es zunächst Backhaus mit zwei großen Öfen. Darüber befand sich die Hirtenstube, in der der Dorfhirte lebte, der das Vieh der Gemeinde hütete. Später wurde das Gebäude erweitert und diente dann als Schulraum, als Dienstsitz des Bürgermeisters, als Versammlungsort für die Dorfgemeinschaft und schließlich als Raiffeisenlager.

i Die große Gemeindestube im Erdgeschoss wurde als Versammlungs- und Veranstaltungsraum hergerichtet Marc Schenten

Doch mit dem Bau des Dorfgemeinschaftshauses Anfang der 1960er-Jahre verlor der Backes seine zentrale Funktion. Genau hier setzte die Gemeinde 2023 an. Mit Unterstützung der LAG Hunsrück im Rahmen des LEADER-Programms gefördert durch EU, Bund und Land, wurde ein großes Sanierungsvorhaben gestartet. Architekt Bernd König dokumentierte die Geschichte des Hauses, prüfte die Bausubstanz und entwickelte ein Konzept, das historische Bausubstanz bewahrt und gleichzeitig neue Nutzungsmöglichkeiten eröffnet. Das Dach wurde mit Naturschiefer neu eingedeckt, das Fachwerk instandgesetzt, tragende Balken erneuert, Leitungen verlegt und die Statik gesichert. Besonders wichtig war der Gemeinde, dass alle Arbeiten von Handwerkern aus der Region ausgeführt wurden – ein bewusstes Bekenntnis zu lokaler Qualität und Tradition.

i Zur Feier waren neben vielen Dorfbewohnern und den "Backes-Freunden" auch Landrat Volker Boch und Verbandsgemeindebürgermeister Christian Keimer gekommen. Marc Schenten

Auch die zukünftige Nutzung war von Beginn an Teil der Planung. Die alte Hirtenstube im Obergeschoss bleibt Treffpunkt der jungen Generation, offen für alle. Die große Gemeindestube im Erdgeschoss wurde als Versammlungs- und Veranstaltungsraum hergerichtet und im Backraum sollen wieder die beiden Öfen angefeuert werden. Der Duft von frischem Brot und Rappes, dem typischen Hunsrücker Dippekuchen, soll regelmäßig durchs Dorf ziehen – ein Ritual, das viele noch aus Kindheitstagen kennen. Und vor der Tür, rund um die alte Dorflinde, entstand ein kleiner Platz mit Sitzgelegenheiten, der sich schnell zu einem neuen Mittelpunkt des Dorflebens entwickeln dürfte.

Dass dieses Projekt gelingen konnte, lag nicht zuletzt an der Unterstützung aus der Bürgerschaft. Die „Backesfreunde“, eine eigens gegründete Gruppe von engagierten Bürgern, halfen mit Eigenleistung, Ideen und Begeisterung. „Der Duft von frischem Backes-Brot und Rappes – dafür war unser Backes viele Jahre bekannt. Nun hat unser Gehaichnis wieder einen festen Platz im Dorfgeschehen“, sagte Simone Freis bei der Einweihung stolz.

„Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Der Aufwand hat sich gelohnt, weil wir damit nicht nur ein Denkmal gerettet haben, sondern einen Ort für alle Generationen.“

Thomas Walber, Ortsbürgermeister Roth

Zur Feier waren neben vielen Dorfbewohnern auch Landrat Volker Boch und Verbandsgemeindebürgermeister Christian Keimer gekommen. Boch erinnerte daran, dass das Gebäude nun schon über 200 Jahre alt sei und „vielleicht noch einmal 200 Jahre seinen Zweck erfüllen“ könne. Keimer hob die Rolle der Förderung hervor: „Ich bin stolz, dass so etwas mit EU-Geldern möglich wurde. Gerade heute ist es wichtig, zu sagen: Das sind öffentliche Mittel der Europäischen Union, die hier etwas richtig Gutes bewirken.“

Rund 434.000 Euro hat die Gemeinde in den Backes investiert, finanziert durch EU-Mittel, Landesförderung und einen hohen Eigenanteil. Für Ortsbürgermeister Thomas Walber war das Projekt ein großer Kraftakt, aber auch ein Bekenntnis: „Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Der Aufwand hat sich gelohnt, weil wir damit nicht nur ein Denkmal gerettet haben, sondern einen Ort für alle Generationen.“

So ist der Backes nun wieder das, was er über zwei Jahrhunderte war – ein lebendiger Mittelpunkt des Dorfes. Ein Haus, in dem man zusammenkommt, in dem Brot gebacken und Geschichten geteilt werden, ein Ort, der Vergangenheit und Gegenwart verbindet.