Einzelzimmer für die Kinder Rotary ermöglicht Ausbau für Schmiedel in Oppertshausen Thomas Torkler 25.09.2025, 13:41 Uhr

i Der stellvertretende Gruppenleiter Simon Michel (sitzend), Rotarier und Rotaract-Mitglieder versammelten sich im neuen Büro der Schmiedel-Wohngruppe im Dachgeschoss. Und die "Sonnenschein"-Kinder sagten freudig dankeschön. Thomas Torkler

Seit mehr als zehn Jahren besteht die Schmiedel-Wohngruppe „Sonnenschein“ in Oppertshausen. Eine Spende von Rotary Stromberg-Naheland und Rotaract Bad Kreuznach finanzierte nun einen Umbau, bei dem Einzelzimmer für jedes der neun Kinder entstanden.

42.500 Euro beträgt der gemeinsame Spendenbetrag des Rotary-Clubs Stromberg-Naheland und Rotaract Bad Kreuznach, der einer Wohngruppe des Kinder- und Jugendheims Schmiedel in Oppertshausen zugute gekommen ist. Neun Kinder im Alter zwischen 6 und 16 Jahren wohnen in der Gruppe „Sonnenschein“ in der Fallerstraße in Oppertshausen – und alle verfügen nun über ein eigenes Zimmer.







Artikel teilen

Artikel teilen