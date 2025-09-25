Einzelzimmer für die Kinder
Rotary ermöglicht Ausbau für Schmiedel in Oppertshausen
Der stellvertretende Gruppenleiter Simon Michel (sitzend), Rotarier und Rotaract-Mitglieder versammelten sich im neuen Büro der Schmiedel-Wohngruppe im Dachgeschoss. Und die "Sonnenschein"-Kinder sagten freudig dankeschön.
Seit mehr als zehn Jahren besteht die Schmiedel-Wohngruppe „Sonnenschein“ in Oppertshausen. Eine Spende von Rotary Stromberg-Naheland und Rotaract Bad Kreuznach finanzierte nun einen Umbau, bei dem Einzelzimmer für jedes der neun Kinder entstanden.

42.500 Euro beträgt der gemeinsame Spendenbetrag des Rotary-Clubs Stromberg-Naheland und Rotaract Bad Kreuznach, der einer Wohngruppe des Kinder- und Jugendheims Schmiedel in Oppertshausen zugute gekommen ist. Neun Kinder im Alter zwischen 6 und 16 Jahren wohnen in der Gruppe „Sonnenschein“ in der Fallerstraße in Oppertshausen – und alle verfügen nun über ein eigenes Zimmer.

