Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Rot, Weiß oder doch lieber Rosé? Lara Kempf 16.09.2026, 07:30 Uhr

i Es ist soweit: Die jährliche Weinlese steht an. Für die Winzer eine der anstrengendsten Zeiten im ganzen Jahr. Andreas Arnold/dpa. picture alliance/dpa

Herbstzeit ist Weinlese-Zeit. In den kommenden Wochen ist das Bild in den Weinbergen wieder geprägt von arbeitenden Menschen, die sich um die Ernte der Trauben kümmern. Das sollte wertgeschätzt werden.

Die Blätter fallen, der Regen prasselt am Fenster: Auch wenn der Spätsommer in den vergangenen Tagen noch einmal gezeigt hat, was er kann, kann er dem Herbst seinen Platz nicht mehr streitig machen. Seit dem 1. September hat die Jahreszeit offiziell begonnen – und damit auch die Zeit der alljährlichen Weinlese.







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