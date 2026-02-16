Bunte Fische und Charaktere aus der Welt von Super Mario: Der Rosenmontagszug in Oberwesel begeisterte die Zuschauer mit originellen Mottos und besonders fantasievollen Kostümen. Auch der Regen konnte die Stimmung nicht trüben.
Lesezeit 1 Minute
Am Rosenmontag tobte der närrische Spaß auch durch die Straßen von Oberwesel. Für den traditionellen Rosenmontagsumzug konnte die Karnevalsgesellschaft Goubloch 1897 in diesem Jahr insgesamt 53 Zugnummern gewinnen. Mehr als 800 aktive Narren wirkten beim Zug mit.