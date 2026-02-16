Karneval am Mittelrhein
Rosenmontagszug ist närrischer Höhepunkt in Oberwesel
Diese drei Mädels hatten sich die Charaktere aus der Welt von Super Mario zum Vorbild für ihre Kostüme genommen.
Lara Kempf

Bunte Fische und Charaktere aus der Welt von Super Mario: Der Rosenmontagszug in Oberwesel begeisterte die Zuschauer mit originellen Mottos und besonders fantasievollen Kostümen. Auch der Regen konnte die Stimmung nicht trüben.

Am Rosenmontag tobte der närrische Spaß auch durch die Straßen von Oberwesel. Für den traditionellen Rosenmontagsumzug konnte die Karnevalsgesellschaft Goubloch 1897 in diesem Jahr insgesamt 53 Zugnummern gewinnen. Mehr als 800 aktive Narren wirkten beim Zug mit.

