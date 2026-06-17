Digitalisierung in Apotheken Rosenapotheke Emmelshausen: Medikamente rund um die Uhr Annalena Bischoff 17.06.2026, 10:00 Uhr

i Im Zuge des Umbaus der Rosenapotheke in Emmelshausen entschieden die Besitzer Nadine und Jan-Niklas Francke, ihre Abholstation zu eröffnen. Annalena Bischoff

Schichtdienst, lange Arbeitszeiten oder Urlaub vor der Tür: Die Rosenapotheke in Emmelshausen macht ihre Kunden mit einer digitalen Abholstation unabhängig von Öffnungszeiten. So funktioniert das System.

Die Frühschicht beginnt um sechs Uhr morgens, die Spätschicht endet erst am Abend. Dazwischen bleibt oft kaum Zeit für Erledigungen, schon gar nicht für einen Besuch in der Apotheke. Gerade Berufstätige mit wechselnden Arbeitszeiten stehen deshalb häufig vor der Frage: Wie komme ich an meine Medikamente, wenn die Apotheke geschlossen ist?







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