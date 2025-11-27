Diamantene Hochzeit Rosemarie und Bernd Klein aus Dickenschied feiern Werner Dupuis 27.11.2025, 08:00 Uhr

i Sie kennen sich von Kindesbeinen an. Heute sind seit 60 Jahren Rosemarie und Bernd Klein glücklich verheiratet. Dupuis Werner. Werner Dupuis

Sie kennen sie von klein auf und haben ihr ganzes Leben miteinander verbracht: Rosemarie und Bernd Klein aus Dickenschied. An diesem Donnerstag begehen die beiden ein besonderes Ehejubiläum.

Ihre Diamantene Hochzeit feiern Rosemarie und Bernd Klein aus Dickenschied. An diesem Donnerstag vor 60 Jahren schworen sie sich vor dem Altar der katholischen Kirche in Dickenschied ihre ewige Treue. Beide sind in dem Hunsrückdorf groß geworden, kennen sich von Kindesbeinen an, wurden ein Paar und gründeten eine Familie.







