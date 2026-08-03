Das Leben des Großvaters
Roman ist Spagat zwischen Hoffnung und Menschlichkeit
"Alle Episoden und Geschichten sind so erlebt worden. Die Namen von Personen sind zwar aus datenschutzrechtlichen Gründen geände
"Alle Episoden und Geschichten sind so erlebt worden. Die Namen von Personen sind zwar aus datenschutzrechtlichen Gründen geändert worden, aber im Kern ist das in der Vergangenheit passiert.“
Marie Pörsch

Das Leben des Soldaten Franz Bung, der aus der Eifel stammt, erzählt ein neuer Roman. Geschrieben hat diesen ein Lehrer aus Emmelshausen, der Enkel des Soldaten.

Lesezeit 3 Minuten
Geschichten sind nicht dazu da, sie zu vergessen, sondern, um sie zu erzählen. Jonas Bung, der ursprünglich aus der Eifel stammt und seit 2023 als Lehrer an der IGS Emmelshausen tätig ist, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Lebensgeschichte seines Großvaters in seinem ersten Roman „Wo et wend, do wend et“ niederzuschreiben und für die Nachwelt festzuhalten.
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