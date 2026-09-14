Wenn man selbst die Zeit fürs Staubsaugen sparen will, gibt es heutzutage Roboter. Wir haben nun auch einen. Und der tut, was er soll – mit ein paar Kinderkrankheiten.
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Das Wort Roboter kommt bekanntlich aus dem Slawischen und bedeutet „Arbeit“. Eben jene darf nun eine Maschine für uns zu Hause verrichten: Wir haben uns einen Staubsaugerroboter angeschafft – und ihn Rocky getauft. Nach Auspacken und Inbetriebnahme am Samstag stand erst einmal das Kartieren der Wohnung auf dem Programm.