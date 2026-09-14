Rhein-Hunsrück – Die Kolumne
Rocky sorgt nun für Sauberkeit
Rocky macht nun unsere Wohnung sauber.
Rocky macht nun unsere Wohnung sauber.
Daniel Rühle

Wenn man selbst die Zeit fürs Staubsaugen sparen will, gibt es heutzutage Roboter. Wir haben nun auch einen. Und der tut, was er soll – mit ein paar Kinderkrankheiten.

Lesezeit 1 Minute
Das Wort Roboter kommt bekanntlich aus dem Slawischen und bedeutet „Arbeit“. Eben jene darf nun eine Maschine für uns zu Hause verrichten: Wir haben uns einen Staubsaugerroboter angeschafft – und ihn Rocky getauft. Nach Auspacken und Inbetriebnahme am Samstag stand erst einmal das Kartieren der Wohnung auf dem Programm.
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